اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: إزالة 227 حالة تعد على مساحة 39 فدانا و3 قراريط ضمن الموجة 21

الجمعة، 19 مايو 2023 10:44 م
محافظ كفر الشيخ: إزالة 227 حالة تعد على مساحة 39 فدانا و3 قراريط ضمن الموجة 21 اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن حملات المرحلة الأولى من الموجة 21، تمكنت من إزالة 227 حالة تعد على مساحة 39 فدانا و3 قراريط، و15521مترا، منذ بدء الحملة حتى الآن، بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، مدير أمن كفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أن الموجة الـ21، تنفذ على 3 مراحل تنتهي في 14 يوليو القادم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه، مؤكداً أنه شدد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة ، وخاصة في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ 21 من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.


كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

ازالة التعديات على أملاك الدولة

أراضي زراعية

الموجه الـ21



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