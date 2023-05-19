محافظ دمياط تعلن تخطى المستهدف بنسبة 101% من توريد القمح للموسم الحالى

دمياط ـ معتز الشربينى

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام عملية توريد القمح للشون والهناجر التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ الشهر الماضى ، معلنة عن تخطى المستهدف بنسبة تجاوزت 101% من الكمية الموردة من المحصول والتى بلغت 47174.989 طن.

وأضافت أن المساحة المزروعة من القمح بنطاق المحافظة 31002 فدان، كما أكدت أن المحافظة قد وضعت خطة لضبط منظومة التوريد و التخزين، مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر، كما أكدت مجددا على متابعة الموقف أولا بأول والتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد أى معوقات والعمل على حلها فورا.