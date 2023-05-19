محافظ الإسكندرية: زراعة 47 ألف شجرة مثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

وأكد الشريف، أنه قد تم زراعة 28039 شجرة مثمرة، 18168 شجرة غير مثمرة، بإجمالى 47225 شجرة من الأشجار التى تم توريدها بواسطة وزارة الإنتاج الحربى ووزارة التنمية المحلية والبالغ عددها 200 ألف شجرة خلال الإسبوع الرابع والثلاثون منذ بداية المبادرة ، بالإضافة إلى زراعة 739 نخلة بردتشارديا، وزراعة 4900 متر نخيل بنطاق حى العجمى ووسط، ليصل إجمالى ما تم زراعته من أشجار مثمرة وغير مثمرة 92172 شجرة منذ بدء تنفيذ المبادرة بنطاق الأحياء، وتم التشديد على إدارة الحدائق العامة للتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء للحد من التلوث البيئي ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين.