اليوم السابع
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الجمعة، 19 مايو 2023 05:07 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: زراعة 47 ألف شجرة مثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

الجمعة، 19 مايو 2023 04:57 م
محافظ الإسكندرية: زراعة 47 ألف شجرة مثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة زراعة شجرة
الإسكندرية جاكلين منير

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كثفت أحياء الإسكندرية، زيادة المسطحات الخضراء، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن زيادة المسطحات الخضراء بنطاق أحياء المحافظة فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "زراعة 100 مليون شجرة"، وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة؛ تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران؛ بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية. 

وأكد الشريف، أنه قد تم زراعة 28039 شجرة مثمرة، 18168 شجرة غير مثمرة، بإجمالى  47225  شجرة من الأشجار التى تم توريدها بواسطة وزارة الإنتاج الحربى ووزارة التنمية المحلية والبالغ عددها 200 ألف شجرة خلال الإسبوع الرابع والثلاثون منذ بداية المبادرة ، بالإضافة إلى زراعة 739 نخلة بردتشارديا، وزراعة 4900 متر نخيل بنطاق حى العجمى ووسط، ليصل إجمالى ما تم زراعته من أشجار مثمرة وغير مثمرة 92172  شجرة منذ بدء تنفيذ المبادرة بنطاق الأحياء، وتم التشديد على إدارة الحدائق العامة للتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء للحد من التلوث البيئي ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين.
 
 
 
 
 
 

 


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