وقال باتروشيف، خلال اجتماع بمدينة "سيكتيفكار" بجمهورية كومي الروسية، اليوم الجمعة، "بهدف خلق تهديدات جديدة للأمن القومي الروسي، قام نظام النازيين الجدد في كييف، الذي يرعاه الأنجلو ساكسون، بنقل الأعمال الإرهابية إلى أراضي بلادنا"، متهما أجهزة المخابرات الأمريكية بالتورط في التخطيط والتنسيق لحادث الانفجار على جسر القرم وتفجير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" وهجمات إرهابية أخرى.

وأضاف باتروشيف:"أن مثل هذه العمليات تصاحبها حملة إعلامية معدة مسبقا في واشنطن ولندن بهدف زعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي وتقويض الأسس الدستورية وسيادة روسيا.

وتابع "أن الغرب الجماعي، بقيادة الولايات المتحدة، متورط بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا إلى جانب نظام كييف الإرهابي، حيث يشارك المرتزقة والمستشارون الأجانب بشكل مباشر في الأعمال القتالية إلى جانب النازيين الجدد الأوكرانيين"، منوها بأن مدربي حلف "الناتو" يعدون الجماعات الإرهابية والتخريبية الأوكرانية وينسقون أنشطتها ويقدمون ذلك للمجتمع الدولي على أنه مساعدة أمريكية في حماية أوكرانيا.

وأشار باتروشيف إلى وجود تنشيط لمجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية ومنظمات إرهابية دولية ومنظمات راديكالية ومتطرفة في روسيا.