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متحدث الرئاسة: لا تفريط فى ملف المياه ومصر تدافع عن حقها فى الحياة

الجمعة، 19 مايو 2023 12:02 ص
متحدث الرئاسة: لا تفريط فى ملف المياه ومصر تدافع عن حقها فى الحياة السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
محمد شعلان

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أكد السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر تدافع عن حقها في الحياة والمياه وهذا أمر لا تفريط فيه وتم التعبير كثير عن هذا الملف من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة، موضحا أن مصر في نفس الوقت تحترم حقوق اثيوبيا في التنمية.
 
وأوضح متحدث الرئاسة، خلال حوار ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن مصر تحترم حق اثيوبيا في تحقيق التنمية وتحترم حقوق الشعوب الأخرى في تحقيق للتنمية، مشيرا إلى أن كل الخبرات المصرية تحت تصرف الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق التنمية.
 
وعن العلاقات المصرية السعودية، قال: "العلاقات المصرية السعودية صلبة ومتينة وهما دعامتين أساسيتين وأهم دعائم العمل العربي وحينما تتحدث عن قدرة وانجاز عربي يحضر إلى الذهن مصر والسعودية وهما في رباط والتعاون والتنسيق قائم على اعلى مستوى".

متحدث الرئاسة

الرئيس السيسي

برنامج من مصر

السودان

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