كندا تفرض عقوبات جديدة ضد أكثر من 70 شخصية وشركة روسية

ذكرت وكالة The Canadian Press، أن كندا ستدرج في قوائم عقوباتها أكثر من 70 شخصا وشركة على خلفية علاقتهم بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا و "انتهاكات حقوق الإنسان".

وقالت الوكالة، نقلا عن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء جاستن ترودو، إن العقوبات ستطبق على "17 فردا و 18 كيانا مرتبطين بشركات روسية تقدم التكنولوجيا والمعلومات العسكرية للقوات المسلحة الروسية، وضد أفراد عائلات هؤلاء الأفراد وضد شخصيات من نخبة الكرملين".

بالإضافة إلى ذلك، ستفرض كندا عقوبات ضد 30 فردا وثمانية كيانات قانونية يزعم أنها "متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في روسيا، بما في ذلك نقل وإقامة وفرض الحضانة على الأطفال الأوكرانيين في روسيا".

ويشار إلى أن ترودو موجود حاليا في هيروشيما باليابان، حيث يشارك في قمة زعماء مجموعة الدول السبع (G7).

في وقت سابق، تم الإعلان عن نية واشنطن فرض عقوبات جديدة على روسيا.