قصور ثقافة الأقصر تدعم الأطفال والشباب بمحاضرات حول السلوك الأخلاقي والوعى بالهوية

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة من الندوات والمحاضرات لدعم الشباب والأطفال، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "السلوك الأخلاقي"، أوضح خلالها أحمد أبو بكر، مفهوم السلوك الأخلاقي ويجب أن يتحلى الإنسان بها، وهي معيار للصواب والخطأ وحث الإسلام على الأخلاق، وبجانب ذلك عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "العامل حقوق وواجبات" تحدث فيها بدوي عبد العظيم عن بداية فكرة الاحتفال بعيد العمال، والعمال بمقدار له من حقوق ينبغي أن يعطي الواجبات.

وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الوعي بالهوية الوطنية" أوضح عمرو عبد الصبور مفهوم الهوية الوطنية وأهميتها في رفع شأن الأمم وتقدمها، فيما قدمت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "الأدب المقارن"، حيث أوضح محمد محمد الصادق معنى الأدب المقارن وبداية ظهوره ومدارس الأدب المقارن، وأعد قصر ثقافة إسنا أمسية شعرية بعنوان "سألتك يا صخرة الملتقى" للشاعر إبراهيم ناجي قدمتها كريمة مختار أخصائي ثقافي بالقصر، وأقام قصر ثقافة حوض الرمال عرض إنشاد ديني للمنشد عامر أبو المجد بعنوان "أمي ربيع عمري يا أحلى النساء"، أعد المركز الحضري دوري ثقافي لرواد المركز قدمها عوض الله محمد.

فيما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة حكي بعنوان "اتحاد النمل" تأليف محمد عبد الحفيظ سردتها صفاء موسى، وأعدت ورشة حكي بعنوان" حجا والصفقة الرابحة" تأليف ماهر عبد القادر سردتها ولاء أحمد، وكذلك أقامت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة حكي عن شخصية "تحتمس الثالث" تحدث السادات مصطفى عن أعماله وقيامه وخوضه ستة معارك والآثار التي تركها وإخضاع الثورات.

ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة مشغولات يدوية "اكسسوارات بالخرز" نفذتها أسماء أحمد، كما نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة أشغال يدوية "اكسسوارات "نفذتها مشيرة طلعت، وورشة أشغال يدوية "أنواع الغرز في الكروشيه" نفذتها أمل يوسف، وأعد القصر عرض مسرح عرائس وقدم أغنية "الشاطر عمرو" أداء كريم الشاوري، كما نفذ قصر ثقافة الطارف ورشة أشغال يدوية نفذها حسن رفاعي، نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنية "صلصال" نفذتها شيماء عبد الواجد، يذكر أن الفعاليات المقدمة تأتي ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.