قصر ثقافة الأقصر يستضيف فعاليات "طائر" تميمة الحظ لفرقة الأقصر القومية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد قصر ثقافة الأقصر، فعاليات العرض المسرحي "طائر" لفرقة الأقصر القومية المسرحية، بمسرح كامل العدد، حيث جاء العرض بحضور أعضاء لجنة المشاهدة والتحكيم المكونة من المخرج المسرحي جلال عثمان، والمخرج طارق مرسي، ومهندس الديكور محمود جمال، وضمن فعاليات عروض المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة الأقصر، بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، إستمراراً للعروض المكثفة بمسارح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات.

وجاء العرض المسرحي من تأليف محمود جمال الحديني، وأشعار محمد أبو زيد، وألحان الدكتور رأفت موريس، استعراضات مصطفى إبراهيم، سينوغرافيا فاطمة أبو الحمد، مخرج منفذ كريم عبد السلام، دراماتورج وإخراج مصطفى إبراهيم، بطولة على جبريل، محمد الطيب، أحمد حلمي، كريم العبد، عبدالله مسعود، انڤين أسعد، مني رسلان.

وتدور أحداث العرض عن شخصية طائر مولود بدون لسانه، وبسبب هذا فقد عاش حياته بين الطيور بعيداً عن البشر تخبره والدته بأنها مريضة وقد اقترب أجلها وأنه يجب عليه أن يخرج ويتعامل مع العالم لأنه ليس طائرا بل إنسان، فيذهب إلى سوق المدينة فيجتمع الناس حوله ويؤمنوا بأنه تميمة الحظ بالنسبة لهم لما رأوه من خير ورزق قد أتى على يديه، يبدأ الشرطي في اضطهادهم ويطلب زيادة في الجباية المفروضة عليهم فيثوروا في وجهه محتمين بإيمانهم التام بأن طائر سوف يقيهم شره، وينفذ الشرطي تهديده لهم بحرق محلاتهم فينقلب أهل المدينة على طائر اعتقادا منهم بأنه قد خدعهم بقدرته على تخليصهم من الشرور المحيطة بهم.



طائر تميمة الحظ على مسرح قصر ثقافة الأقصر



فعاليات العرض المسرحى طائر بالأقصر



قصر ثقافة الأقصر يستضيف فعاليات العرض المسرحى طائر



العرض المسرحى طائر تميمة الحظ لفرقة الأقصر القومية (1)