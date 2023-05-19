فيتامين سي فوائده عديدة لبشرتك.. اعرفى ازاى تستخدميه بـ 3 طرق لتفتيح الوجه

كتبت ميرفت رشاد

فيتامين سي هو عنصر غذائي مفيد لبشرتك، في حين أن هناك العديد من منتجات ومكونات العناية بالبشرة المتاحة ، يبدو أن فيتامين سي هو المفضل لدى جميع عشاق العناية بالبشرة، من إعطاء بشرتك توهجًا طبيعيًا إلى تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وإليك ثلاث طرق لاستخدام فيتامين سي لتفتيح بشرتك، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

هل فيتامين سي مفيد للبشرة؟



فيتامين ج ، المعروف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك ، هو مكون سحري للبشرة، إنه عنصر غذائي قابل للذوبان في الماء ومضاد للأكسدة يحارب الجذور الحرة الضارة التي تلحق الضرر بالجلد عندما تواجهها مصادر خارجية مثل تلوث الهواء.

فوائد فيتامين سى للبشرة:



1. إذا كنت ترغبين في الحصول على بشرة متوهجة ومشرقة ، فاستخدمي فيتامين سي، ومن المعروف أنه يعمل على تفتيح البشرة وتحسين مظهرها العام بفضل خصائصه المضادة للأكسدة ومقاومة الشيخوخة ومقاومة التصبغ.

2. لا يحسن فيتامين ج نسيج بشرتك فحسب ، بل يوفر أيضًا الحماية من أشعة الشمس، يساعد في تقليل الاحمرار والطفح الجلدي وتهدئة البشرة التي تتأثر بأشعة الشمس.

3. فيتامين ج معروف أيضًا بفوائده المضادة للشيخوخة، يساعد على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد عن طريق تعزيز إنتاج الكولاجين في الجسم.

4. فرط التصبغ ناتج عن زيادة إنتاج الميلانين، إنه ليس ضارًا ، لكنه قد يسبب ظهور بقع داكنة على بشرتك. يمكنك تقليل البقع الداكنة باستخدام فيتامين ج لأنه يساعد على تثبيط تكوين الميلانين.

5. يمكن لشمس الصيف أن تجفف بشرتك ، لكن استخدام فيتامين سي يمكن أن يساعد في إبقائها رطبة، يقلل من جفاف الجلد ويحبس الرطوبة في بشرتك، سيمنع ذلك بشرتك من أن تصبح جافة وباهتة.

6. استخدمى منتجًا للعناية بالبشرة يحتوي على فيتامين سي ،إذا كنت تريدين بشرة مشدودة وثابتة. يحفز فيتامين ج إنتاج الكولاجين والإيلاستين في بشرتك ، مما يجعلها مشدودة ونضرة.

7. لا يعرف الكثير من الناس ، لكن فيتامين سي غني بخصائصه المضادة للالتهابات التي تساعد في تخفيف الالتهاب والعديد من الأمراض الجلدية الأخرى ، مثل حب الشباب.





كيف تستخدمين فيتامين سي للبشرة؟



1. قناع الوجه بودرة فيتامين سي



خذى وعاء واخلطى ملعقتين كبيرتين من مسحوق فيتامين سي وملعقة كبيرة من زيت اللوز وأضيفى الماء لعمل عجينة ناعمة، يمكنك أيضًا استخدام مصل فيتامين سي بدلًا من الماء.

ضعي المحلول على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء البارد.

2. مصل فيتامين سي



اخلطي ملعقتين كبيرتين من ماء الورد مع 1 ملعقة كبيرة من جل الصبار، تخلط جيدا لإزالة الكتل.

الآن ، قومى بسحق قرصين من فيتامين سي ، وأضيفى 1 ملعقة كبيرة من الجلسرين ، وشق 1 كبسولة فيتامين هـ، يقلب الخليط جيداً.

انقلي المصل إلى وعاء نظيف واحتفظي به في الثلاجة لمدة يوم بمجرد إذابة جميع المكونات جيدًا وخلطها جيدًا، ثم يتم تحضير مصلك للاستخدام.

في الليل ، نظفي وجهك ثم دلكي السيروم برفق على وجهك ورقبتك، لا تفركى المصل بشكل مفرط. دعى بشرتك تمتصها. اغسلي وجهك في الصباح.

3. الأطعمة الغنية بفيتامين سي



قومى بتضمين هذه الأطعمة الغنية بفيتامين سي في نظامك الغذائي المعتاد لمنح بشرتك توهجًا صحيًا من الداخل إلى الخارج.

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والكيوي والليمون والجريب فروت

الفراولة

فلفل حلو

طماطم

الخضروات الصليبية مثل البروكلي والملفوف والقرنبيط