فحص 1450 مريض غسيل كلوى ضمن مبادرة الكشف عن الدرن الكامن في الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه فى إطار تفعيل مبادرة الكشف عن الدرن الكامن لمرضي الغسيل الكلوى بالمحافظة، تم فحص عدد 1450 مريض غسيل كلوي بالمستشفيات التابعة للمديرية خلال شهرى إبريل ومايو لعام 2023.

ولفت "مكين"، إلى أنه جرى تعميم إجراء اختبار الدرن الكامن بإستخدام جهاز الكوانتيفيرون لجميع مرضي الغسيل الكلوي، حيث أنهم ضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الدرن، وذلك بالتنسيق بين إداراتى الأمراض الصدرية والكلى .

من جانبها، أكدت الدكتورة سماح فتحى مدير إدارة الأمراض الصدرية، أن عدد المرضي المستهدفين بالفحص بمراكز الغسيل الكلوى التابعة لمستشفيات الصحة بالمحافظة نحو 2877 مريضاً .

وأوضحت أنه تم عقد ندوات تثقيفية وتوعوية للفريق الطبي ومرضي الغسيل الكلوي وذويهم بمعظم مستشفيات الصحة لتوعيتهم بأهمية الكشف عن الدرن الكامن والوقاية من خطرة، تحت إشراف الدكتور وجدي أمين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بالوزارة.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع مدير إدارة الكلي لإبلاغ وحدات الكلي بالتعاون معنا فيما يخص سحب العينات وإرسالها إلى المعمل الحيوي بمستشفي صدر المنصورة، فضلاً عن تدريب 15 فنياً بالمعمل الحيوى بمستشفي صدر المنصورة على خطوات الفحص .