عقوبات أمريكية إضافية على روسيا ضمن عقوبات مجموعة السبع

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أضافت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، الجمعة، 71 كيانا إلى قائمة تجارية سوداء بسبب دعمها روسيا فيما أعلنت دول مجموعة السبع فرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب حربها فى أوكرانيا، بحسب سكاى نيوز.

وتستهدف إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية، أى دعم يقدم للجيش الروسي، وتوسع نطاق القيود المفروضة على صادرات روسيا وروسيا البيضاء.

القائمة تشمل السوداء 69 كيانا روسيا وواحدا من أرمينيا وواحدا من قيرغيزستان.

وقالت الوزارة إن العقوبات الجديدة على الصادرات تستهدف مشروعات النفط والغاز فى روسيا وروسيا البيضاء.

تعتبر العقوبات الجديدة جزء من أحدث حزمة من الإجراءات وضوابط التصدير التى تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى بعد حرب أوكرانيا، وتستهدف تقويض القاعدة الصناعية لروسيا وقدرتها على مواصلة الحرب.

وتأتى التحركات الجديدة فى الوقت الذى اتفقت فيه الولايات المتحدة وباقى الاقتصادات الرئيسية فى مجموعة السبع على تشديد العقوبات ضد روسيا أثناء اجتماعهم فى اليابان، بهدف "حرمانها من التكنولوجيات والمعدات الصناعية وخدمات مجموعة السبع التى تساند حملتها الحربية" فى أوكرانيا.

وجاء فى بيان أن العقوبات تشمل قيودا على صادرات منتجات "أساسية لروسيا فى ساحة المعركة"، كما تستهدف كيانات متهمة بنقل معدات إلى الجبهة لحساب موسكو.

وفى وقت سابق من الأسبوع، أكد مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومي، جيك سوليفان، أن دول مجموعة السبع لن تتفق خلال القمة فى اليابان على فرض الحظر الشامل على تصدير السلع الغربية إلى روسيا.

وقال سوليفان خلال مؤتمر صحفى ردا على سؤال بهذا الصدد، "لا أتوقع ما تم ذكره، أى هذا الحظر الشامل على التصدير".

وأضاف أن "الاهتمام الرئيسى فى ما يخص العقوبات سيعار إلى الرقابة للالتزام بها ومنع التحايل عليها".