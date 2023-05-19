"صحة الأقصر" تشكر الوزير والمحافظ على قرار إنشاء مستشفى القرنة المركزى الجديدة

الأقصر – أحمد مرعى

تقدمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بالشكر لوزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على صدور أمر إسناد إنشاء مستشفى القرنة المركزى الجديدة لخدمة أهالى البر الغربى والسائحين بمدينة القرنة.

وقالت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى:- (تتقدم مديرية الشؤون الصحية بالأقصر بالشكر والتقدير والعرفان للقيادة السياسية، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والمستشار محافظ الأقصر مصطفى ألهم، على إصدار أمر إسناد إنشاء مستشفى القرنة المركزي الجديد بمركز القرنة، خدمةً لأهالينا بإدارة القرنة، وتحت إشراف جهاز مشروعات الخدمات الوطنيه، حيث سيتم إنشاء المستشفى وتسليمها بالمواعيد المخطط لها).

فيما عقدت إدارة التثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، بقيادة الدكتورة ديانا حمدي، ندوات تثقيفية للتوعية بالمبادرات الرئاسية الحالية بالمحافظة، والتى تناولت التوعية بأهمية وقيمة التغذية الصحية السليمة والمضادات الحيوية، ومتابعة المقبلين على الزواج، بجانب دعم السيدات الحوامل.

وتقول الدكتورة ديانا حمدي مدير إدارة التثقيف الصحي بالأقصر، أنه تناولت الندوات موضوعات مختلفة للتوعية، حيث قامت بعمل ندوة عن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بوحدة نجع الخطبة، وذلك في مستشفى الزينية قبلي ووحدة العوامية، والحديث عن مبادرة سرطان الثدي، وأهمية الاكتشاف المبكر والوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة بوحدة العشي ووحدة الشروق بإدارة الزينية.

وأكد الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، على أهمية التثقيف الصحي وتوعية أبناء المحافظة، مشيداً بالمبادرات الرئاسية الموجودة بالمحافظة، كما أوضحت المثقفات الصحيات تفاصيل إخطار الولادة القيصرية وأهمية متابعة الحمل والتنويه عن مبادرة دعم صحة الأم والجنين، وذلك بعمل ندوة عن هذه الموضوعات بمستشفى إيزيس والتثقيف الصحي يهتم أيضاً بالتوعية عن أهمية التغذية السليمة والمضادات الحيوية.