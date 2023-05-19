شمال سيناء تستعد لامتحانات الدبلومات الفنية بتجهيز 17 استراحة للملاحظين والمراقبين

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء جاهزية مدارس المحافظة لإستقبال امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنيه ( صناعي - تجاري- زراعي- فندقي ).

أوضح رضوان ان إجمالي عدد الإستراحات 17 استراحه ، وبسعة إجمالية 1300 فرد وهى مقسمة بإدارة العريش التعليمية 5 استراحات وإجمالي السعة 430 فرد موزعة بمدارس عائشة أم المؤمنين بسعة 50 فرد، واستراحة مدرسة سلمى سعيد بسعة 80 فرد،استراحة مدرسة أحمد عرابي بسعة 100 فرد،استراحة مدرسة أحمد عبدالعزيز بسعة 100 فرد، استراحة مدرسة مصطفى يحيى جاويش بسعة 100 فرد.

وبإدارة بئر العبد التعليمية 4 استراحات وإجمالي السعة 260 فرد وهي استراحة مدرسة محمد متولي الشعراوي بسعة 8 أفراد،استراحة مدرسة الإعدادية بنات بسعة 80 فرد، استراحة مدرسة رمانة الإعدادية بسعة 50 فرد، استراحة مدرسة متعب هجرس برابعة بسعة 50 فرد .

وبإدارة الشيخ زويد التعليمية 3 استراحات وإجمالي السعة 250 فرد وهي استراحة مدرسة الكوثر للتعليم الأساسي بسعة 100 فرد،استراحة مدرسة الشيخ زويد الرسمية للغات بسعة 100 فرد، استراحة مدرسة الحمايدة للتعليم الأساسي بسعة 50 فرد.

وبإدارة الحسنة التعليمية 3 استراحات وإجمالي السعة 210 فرد وهي استراحة مدرسة الشهيد أحمد كمال الإبتدائية بسعة 50 فرد، استراحة مجمع بغداد بسعة 100 فرد،استراحة مدرسة الحسنة الإعدادية بنات بسعة 60 فرد.

وبإدارة نخل التعليمية 2استراحة وإجمالي السعة 150 فرد وهي استراحة مجمع نخل التعليمي بسعة 100 فرد، استراحة مدرسة نخل الإبتدائية بسعة 50 فرد.

وأضاف أنه تم تجهيز الإستراحات بالأسرة والأجهزة الكهربائية كالثلاجات وكولدير المياة والبوتوجازات، وجميع مستلزمات الإستراحات، تجهيزها بمياه الشرب.