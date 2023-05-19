شاهد "المبتهل الصغير" عمر عماد.. أصغر مبتهل فى كفر الشيخ (فيديو)

كفر الشيخ- محمد سليمان

بدأ حفظ القرآن الكريم وعمره 3 سنوات، وذات صيته منشداً ومبتهلاً فى سن الـ8 من عمره، وتحول لمطلباً لكل معجبيه، فى الاحتفالات المتعددة التى تقيمها محافظة كفر الشيخ، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الأوقاف، وغيرهم، وكرمه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شارك فى العديد من المسابقات سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى الجمهورية، وحصل على المركز الأول.

وشرف لكل طفل أو طفله أن يحمل كل منهم القرآن الكريم، حفظاً وتلاوة، فيجد كل منهم احترام وتقدير من مستمعيهم، ولكن أن يكون طفل لم يتجاوز سنة الـ11 سنوات، يجيد التلاوة والقراءة، ويجيد الإنشاد والابتهالات بصوت عذب يحمل بين طياته رقة، ليجذب سمعك، ويشعرك بدفء الأجواء الروحانية والإيمانية، فلم يكتف الطفل الصغير التلميذ بالصف الخامس الابتدائى، بحفظ القرآن فقط ولكنه تميز بعذوبة صوت فى التواشيح المتعددة والأدعية، ليكون انطلاقة من قرية الشباسية التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ للعالمية.

نجم الأدعية والتواشيح بمحافظة كفر الشيخ، يشار إليه بالبنان لتميزه، عمر عماد على منصور فى الصف الخامس الابتدائى، يبلغ من العمر 11 عاماَ بدأ مسيرته فى حفظ القرآن من سن 3 من عمره، حلمه أن يكون قارئ فى الإذاعة والتليفزيون، وتعددت مشاركاته فى العديد من الاحتفالات الدينية برغم صغر سنه.

وأكد عمر عماد، لـ " اليوم السابع"، أن خاله الشيخ الدكتور أحمد طلال حببه وشجعه فى حفظ القرآن منذ صغره، واكتشف جمال صوته، مما شجعه على حفظ التواشيح والابتهالات، إضافة للشيخين محمد وعمرو طلاب، مشيراً إلى أنه وجد نفسه يعشق التواشيح، والأدعية، فحفظ العديد منها من المشايخ والمبتهلين العظام أمثال الشيخ محمد الفيومى، والشيخ نصر الدين طوبار، والشيخ سيد النقشبندى، والشيخ محمد عمران، والشيخ كمال يوسف البهتيمى، والشيخ طه الفشنى، والشيخ محمد الطوخى، متمنيا أن يعيش فى رحاب القرآن طوال حياته.

وأعرب عمر عماد، عن أمنيته أن يكون قارئ فى الإذاعة والتلفزيون ويكون مشهوراً وقدوته فى ذلك الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، والشيخ الحصرى والشيخ راغب مصطفى غلوش، وغيرهم من القراء العظام، مؤكداً أن قرى كفر الشيخ مليئة بالمواهب المتعددة، ولكنهم يحتاجون من يكتشفهم.

قال الشيخ الدكتور أحمد طلال، من مشايخ الأوقاف أن عمر عماد من الأصوات المميزة فى التلاوة والإنشاد والتواشيح، ويتوقع له أن يكون من المبتهلين المتميزين، وأهم ما يميزه هدوئه وثقته بنفسه، وبدايته المبكرة فى إجادته الابتهالات والتواشيح.

وأضاف طلال، حرصه على التدريب والتعلم، إضافة لمشاركته فى الاحتفالات المتعددة، منحه ثقة فى نفسه، مشيراً إلى أن آخر مشاركات المبتهل الصغير، فى احتفالية تكريم الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، ونال تقدير واشادة مشايخ الأوقاف والأزهر، وكرمه وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيونى، وكيل مديرية الأوقاف، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف.



المبتهل الصغير ووكيل وزارة أوقاف كفر الشيخ



تكريم عمر عماد بالازهر الشريف



عمر عماد بين مشايخه



عمر عماد وشيخه أحمد طلال وعدد من معجبيه



عمر عماد ومشاركته في احتفالية تكريم وكيل وزارة أوقاف كفر الشيهخ



عمر عماد ومشاركته في الاحتفالات



عمر عماد ووكيل مديرية الاوقاف ومدير الدعوة



عمر عماد يشارك في العديد من المناسبات



عمر عمار المبتهل الصغير