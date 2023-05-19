رصف طرق وفتح خطوط إنتاج بمصنع أسمنت بوسط سيناء.. تفاصيل

شمال سيناء ـ محمد حسين

يشهد مركز الحسنة بنطاق منطقة وسط سيناء، تواصل العمل فى مشروعات خدمية جديدة تقدمها الدولة للأهالى، قال المحاسب سعد خليل بغدادى، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، أنه تجرى أعمال رصف الطرق بتجمع 6اكتوبر التابع لقرية المنبطح، لافتا أن مشروعات رصف الطرق لها الأثر الأكبر فى تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خاصة فى القرى، وتيسير حركة المرور، وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم داخل محافظاتهم.

اضاف انه تم إفتتاح خط إنتاج جديد بمصنع اسمنت الأبيض بوسط سيناء، مشيرا أن منطقة وسط سيناء ضمن المناطق الواعدة تنمويا بعد افتتاح عدد من المشروعات الكبرى فى مختلف المجالات على أراضيها وخاصة المجمع الصناعى العملاق لإنتاج الأسمنت والرخام والجرانيت والمشروعات التنموية الأخرى التى ساهمت فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات وفتح آفاق جديدة نحو التنمية الشاملة بالمنطقة.

وقال انه تتواصل فى نطاق المدينة أعمال النظافة والتجميل بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة، لافتا لتنفيذ حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة والتجميل بالطرق العامة داخل مدينة الحسنة، وقام جهاز النظافة والتجميل بالمركز والمشاركة المجتمعية الفعالة بمشاركة العاملين بمجلس المدينة، وشملت الحملة المدخل الرئيسى لمدينة الحسنة وامتداد الطريق العام لاستكمال أعمال التجميل ودهانات البردورات وأعمدة الإنارة باللون الموحد لإظهار الشكل الجمالى للطريق بالإضافة إلى أعمال تمهيد الشوارع.

وكان شباب قرية الريسان التابعة لمركز الحسنة بشمال سيناء قاموا بمبادرة تطوعية، لتجميل قريتهم بالتعاون مع مجلس المدينة وتحت إشراف ومتابعة رموز القرية.

أعلن مجلس مدينة الحسنة، أنه ضمن الخطة الطموحة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الميادين والشوارع الرئيسية ومداخل القرى بدائرة مركز ومدينة الحسنة، لتحقيق تغيير ملموس للأفضل فى قطاع النظافة والتجميل من خلال تفعيل دور الشباب والمجتمع بكل فئاته، واستثمار حماسهم وإبداعاتهم فى خدمة المجتمع، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمركز، انتهى مجموعة من الشباب المتطوعين بقرية الريسان مركز الحسنة، من تنفيذ يوما تطوعا للمساهمة فى أعمال نظافة وتجميل القرية، كما شهدت قرية "الجفجافة" التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء، تنظيف جميع الشوارع الرئيسية والفرعية وتمهيدها بواسطة معدات مجلس مدينة الحسنة، ورفع الرمال وإزالتها عن الطرق بالإضافة إلى تنظيف وتجميل جميع المبانى الحكومية بالقرية والميدان الرئيسى للقرية.