ختام الدورة التدريبية للعاملين بمراكز التحكم للشبكة الطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

اختتمت الدورة التدريبية للعاملين بمراكز التحكم للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية والتى نفذهامركز التدريب بسقارة بوزارة التنمية المحلية لتأهيل العاملين بمراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية علي مستوي 6 محافظات هى الإسماعيلية وبورسعيد والسويس والقاهرة والقليوبية ومطروح وذلك في ضوء الجهود المبذولة من الدولة للإسراع في إنشاء مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية علي مستوي المحافظات .

وقد شارك اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية لمركز التحكم الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في إلقاء محاضرة للمتدربين من العاملين بمراكز سيطرةمحافظات(الإسماعيلية-

بورسعيد-السويس-القاهرة-

القليوبية-مطروح)، ضمن الدورة التدريبية المتخصصة لدعم المراكز و تأهيل الكوادر البشرية.

و تضمنت المحاضرة توضيح المهام المنوط بها بمراكز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.

حيث يعد مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة.

كما تضمن الشبكة جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد، عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة.

وتدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

وتهدف الشبكة الى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.