حبس ديلر ضبط بحوزته حشيش وآيس قبل ترويجها فى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

كشف تاجر مواد مخدرة تم القبض عليه فى الوراق ، وبحوزته 4 كيلو من مخدر الحشيش والآيس، عن اعتياده الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه فى عدة مناطق بمحافظة الجيزة.

وأرشد المتهم عن عاطل تحصل منه على المضبوطات، حيث يتولى ترويجها بين عملائه، بعد التواصل معهم هاتفيا، مشيرا إلى أنه حول شقته إلى مخزن للمواد المخدرة، تمهيدا لترويجها بين عملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تفيد تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بين عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، تم رصد تحركاته في الأماكن التي يتردد عليها وتمكن رجال المباحث من القبض عليه في منطقة الوراق، وبحوزته 3 كيلو من مخدر الحشيش، وكيلو من مخدر الآيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.