جامعة الأزهر تفوز بالمراكز الأولى في المصارعة على مستوى الجامعات المصرية

حقق فريق طلاب كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة، مراكز متقدمة في البطولة الرياضية التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في جامعة المنوفية بطولة المصارعة للجامعات، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور احمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن طلاب جامعة الأزهر شاركوا في بطولة المصارعة "دورة الشهيد الرفاعي رقم 50" وحققوا مراكز متقدمة؛ حيث حصلوا على المراكز: "الأول - الثالث - الخامس" في المصارعة على مستوى الأوزان المختلفة.

وقدم الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة إلى فريق جامعة الأزهر؛ لأدائهم المشرف في تلك البطولة الرياضية التي تمت بمشاركة 124 طالبًا يمثلون 21 جامعة مصرية، مثمنًا جهود الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة برئاسة الأستاذ عادل بكر، مدير عام الإدارة، و عماد محمود، مشرف الأنشطة الرياضية، والدكتور عبد الغفار محمد، مشرف المنتخب ومدرب الفريق، والدكتور أحمد سامي، منسق الأنشطة الطلابية، وشارك في بطولة المصارعة من كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة الطلاب: "طوسون يونس- يوسف عبد العال - محمود حمادة - محمد سيد قرني".