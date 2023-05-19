وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى فى بيان اليوم الجمعة، إنه فى إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البحرية خلسة تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس البحري بالشابة المهدية من احباط عملية اجتياز للحدود البحرية ونجدة وإنقاذ 10 مجتازين تونسيين.

وأوضح أن وحدات الحرس الوطني العاملة بمناطق طبلبة وحلق الوادي وجبنيانة تمكنت من ضبط 47 شخصا بصدد التحضير للمشاركة في عمليات اجتياز للحدود البحرية من بينهم 4 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية من التونسيين.

وفي سياق متصل، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بالمهدية من إلقاء القبض على أحد المنظمين في مجال اجتياز الحدود البحرية خلسة وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 4 سنوات.