تعرف على أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة فى المنوفية.. فيديو وصور

وبلغ سعر الطماطم بين 7 إلى 8 جنيهات في تعاملات اليوم، والبطاطس من 5 إلى 6 جنيهات، والبصل، 11 إلى 12 جنيها والكوسة 9 جنيهات إلى 10جنيهات، والجزر بدون عروش 6 إلى 7 جنيهات، الخيار بين 9 إلى 10جنيهات.

كما سجل سعر الباذنجان البلدي 4 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض 5 إلى 6 جنيهات، والرومي الصوب 4 إلى 5 جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 6 جنيهات.