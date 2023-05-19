تعرف على أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة فى المنوفية.. فيديو وصور

رصدت كاميرا "اليوم السابع" أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة والأسماك فى إحدى الأسواق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض 60 جنيها وكيلو الرومى البلدى بـ70جنيها، وكيلو الأرانب بـ75 جنيها وكيلو البط البلدى 70 جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 69 إلى 70 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ90 جنيها، وجوز السمان بـ70 جنيها، وكيلو الإوز بـ80 جنيها، والبانية بـ160جنيها .
وبلغ سعر الطماطم بين 7 إلى 8 جنيهات في تعاملات اليوم، والبطاطس من 5 إلى 6 جنيهات، والبصل، 11 إلى 12 جنيها والكوسة 9 جنيهات إلى 10جنيهات، والجزر بدون عروش 6 إلى 7 جنيهات، الخيار بين 9 إلى 10جنيهات.
كما سجل سعر الباذنجان البلدي 4 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض 5 إلى 6 جنيهات، والرومي الصوب 4 إلى 5 جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 6 جنيهات.
وسجلت أسعار الفاكهة، التفاح من 35 إلى 37 جنيها، والموز من 10 إلى 12 جنيها، البرتقال من 6 إلى 7 جنيهات.
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