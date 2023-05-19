تراجع ثروة رئيس وزراء بريطانيا وزوجته فى 2023.. اعرف التفاصيل

تراجعت ثروة رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك وزوجته أكشاتا مورتى على مدار العام الماضى بسبب تراجع قيمة حصتهما فى شركة إنفوسيس، عملاق تكنولوجيا المعلومات الهندى، التي أسسها والد مورتى، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

ولكن بثروة قدرها 529 مليون جنيه إسترلينى، يحتل الزوجان المركز 275 على قائمة صنداى تايمز للأثرياء فى بريطانيا، بعدما كانا فى المركز 222 في العام الماضي.

وبصفته رئيسا للوزراء، يحق لسوناك تقاضي مرتب سنوي نحو 165 ألف جنيه إسترليني (208246 دولارا)، وتراجعت ثروته من نحو 730 مليون جنيه إسترليني العام الماضي إلى 529 مليونا في 2023.

وسوناك أغنى من تولى رئاسة الوزراء في بريطانيا وجعلته ثروته عرضة لهجمات من السياسيين المعارضين الذين يقولون إنه لا يشعر بالأشخاص العاديين في وقت يزداد فيه كثير من البريطانيين فقرا في ظل أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وبلغ التضخم أكثر من عشرة بالمئة ولا تزيد الرواتب بنفس سرعته، ما تسبب في تقلص قيمة دخل الأسر وأحدث أزمة في تكاليف المعيشة تهيمن على عناوين الصحف. وتعهد سوناك بخفض التضخم إلى النصف وتنمية الاقتصاد للتصدي للمشكلة.