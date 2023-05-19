اليوم السابع
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تجديد اعتماد الأيزو للأمانة العامة ومركز ضمان الجودة بجامعة طنطا

الجمعة، 19 مايو 2023 12:40 م
تجديد اعتماد الأيزو للأمانة العامة ومركز ضمان الجودة بجامعة طنطا رئيس جامعة طنطا
الغربية مصطفى عادل

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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا تجديد شهادات الأيزو ISO9001:2015/ISO21001:2015 للأمانة العامة ومركز ضمان الجودة بجامعة طنطا بعد تنفيذ المراجعة الدورية الأولى بنجاح لفريق المراجعات لشركتى QSI التركية و QME بحضور ممثلى الشركة العربية للإسشتارات الهندسية والنظم AEC . 

 

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة أن تجديد حصول الأمانة العامة ومركز ضمان الجودة للجامعة على شهادة الأيزو يعكس ما تشھده الجامعة من تطوراً غیر مسبوق فى مجال العمل الإداري، خاصةً فى ظل تطبیق منظومة التحول الرقمي، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء الجامعة من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمجتمع المحيط.

 

هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا جميع منتسبى الجامعة بهذا الانجاز، موجها الشكر لكافة الجھات المسؤولة عن تطبیق نظام إدارة الجودة بالأمانة العامة للجامعة واللجنة المشرفة على مشروع الأیزو وفریق العمل المتمیز وجمیع العاملین بالجامعة والدكتورة دينا عبد الهادى مستشار الجامعة لشئون التطوير المؤسسى والحوكمة الإدارية، ووكيل كلية التجارة، والدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة والعاملين بالمركز والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة، كما وجه سيادته الشكر إلى فريق عمل الشركة العربية للأستشارات الهندسية والنظم AEC على المجهود المتميز من خلال الدعم الفنى والتدريب الدائم والمستمر المقدم لأجهزة الجامعة وللعاملين على المستويات المختلفة.


جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

الامانة العامة للجودة بجامعة طنطا

الايزو



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