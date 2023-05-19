وقال بوتين - فى برقية تهنئة بعثها اليوم بمناسبة الذكرى الـ 70 لإنشاء إدارة التعاون العسكرى التقنى بين روسيا مع الدول الأجنبية، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إنه رغم ضغوط العقوبات غير المسبوقة والمنافسة غير العادلة من الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، تقوم روسيا بتصدير كميات ملموسة من المنتجات العسكرية".

وأضاف الرئيس الروسي أننا نولي اهتماما مستمرا لتحديث مرافق الإنتاج، وبناء قدرات البحث والتطوير ، مشيرا إلى أن نظام الإدارة الحكومية للتعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية أصبح أداة مهمة للسياسة الخارجية الروسية.