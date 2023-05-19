اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 9 رحلات طيران دولية من ألمانيا والتشيك وهولندا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم الجمعة 9 رحلات طيران دولية اوربية، ضمن 117 رحلة طيران دولية استقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة.

وتبين من جداول رحلات الطيران الوافدة اليوم لمطار مرسى علم أن الـ9 رحلات المقرر استقبالهم اليوم تصل منهم 3 رحلات من التشيك، ورحلة من هولندا، و5 رحلات من المانيا.

كما تبين حسب كشوف رحلات الطيران الأسبوعية فأن مطار مرسى علم استقبل خلال الأسبوع الـ 117 من 11 دولة أوروبية، وصلت أكثر الرحلات بينها من ألمانيا، ثم بولندا، والتشيك، وايطاليا، وعدد من الدول الأخرى.

وسهلت السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، الإجراءات للوافدين فور وصولهم أرض المهبط حتى خروجهم من المطار ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع باجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.