اليوم السابع: " قمة جدة.. العرب معا في مواجهة التحديات"

ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية وأبرزها فعاليات القمة العربية في جدة، وفيها: " قمة جدة.. العرب معا في مواجهة التحديات".. الرئيس السيسى: الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها ضرورة لمستقبل الشعوب.. الأمن القومى العربى كل لا يتجزأ.. ومصر ستدعم بكل الجهد والإخلاص جميع الجهود الحقيقية لتفعيل الدور العربى.. والأمير محمد بن سالمان: لن نسمح بتحول المنطقة العربية لميدان صراعات.. ملك البحرين: ضرورة حفظ حقوق مصر والسودان المائية.. بشار الأسد: أتمنى أن تشكل القمة مرحلة جديدة للعمل والتضامن.

وداخل العدد

ـ أقوى مراجعات اللغة العربية للثانوية العامة.

ـ 140 مليار جنيه للسلع والخدمات بموازنة 2023 ـ 2024.

ـ الحوار الوطنى يعكس رغبة الدولة في تطوير أجندة أفكار وطنية.

ـ الداخلية تقدم مساعدات للمواطنين بمبادرة " معك في كل مكان".