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اليوم السابع: " قمة جدة.. العرب معا في مواجهة التحديات"

الجمعة، 19 مايو 2023 08:26 م
اليوم السابع: " قمة جدة.. العرب معا في مواجهة التحديات" اليوم السابع

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ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية وأبرزها فعاليات القمة العربية في جدة، وفيها: " قمة جدة.. العرب معا في مواجهة التحديات".. الرئيس السيسى: الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها ضرورة لمستقبل الشعوب.. الأمن القومى العربى كل لا يتجزأ.. ومصر ستدعم بكل الجهد والإخلاص جميع الجهود الحقيقية لتفعيل الدور العربى.. والأمير محمد بن سالمان: لن نسمح بتحول المنطقة العربية لميدان صراعات.. ملك البحرين: ضرورة حفظ حقوق مصر والسودان المائية.. بشار الأسد: أتمنى أن تشكل القمة مرحلة جديدة للعمل والتضامن.

 

وداخل العدد

ـ أقوى مراجعات اللغة العربية للثانوية العامة.

ـ 140 مليار جنيه للسلع والخدمات بموازنة 2023 ـ 2024.

ـ الحوار الوطنى يعكس رغبة الدولة في تطوير أجندة أفكار وطنية.

ـ الداخلية تقدم مساعدات للمواطنين بمبادرة " معك في كل مكان".

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القمة العربية

قمة جدة

الحوار الوطنى

السيسي

الرئيس السيسى




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