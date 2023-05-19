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النيابة تقرر إحالة لصوص إطارات السيارات فى مدينة نصر إلى المحاكمة

الجمعة، 19 مايو 2023 11:04 م
النيابة تقرر إحالة لصوص إطارات السيارات فى مدينة نصر إلى المحاكمة سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة مدينة نصر، إحالة  3 عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة إطارات السيارات.
 
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم)، بإكتشافه سرقة إطارات سيارته حال توقفها أمام محل سكنه.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعـــة وتحديد مرتكبيها (عدد 3 أشخاص - "لهم معلومات جنائية" – جميعهم مقيمون بمحافظة الدقهلية).
 
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهـم حال إستقلالهم السيارة المُشار إليها "قيادة أحدهم" بدائرة القسم، وبحوزتهـــم (عدد 2 كوريك - 4 مفتاح إطارات – أحجار) .
 
وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة إطارات السيارات بذات الأسلوب، وارتكابهم واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميلهـم "حسن النية" (مالك محل إطارات كائن بدائرة مركز شربين بالدقهلية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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