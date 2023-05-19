اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مايو 2023 04:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

المركز السوري للزلازل: تسجيل 5 هزات أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة

الجمعة، 19 مايو 2023 03:27 م
المركز السوري للزلازل: تسجيل 5 هزات أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة زلزال سوريا
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المركز السوري للزلازل، أن محطات الرصد سجلت 5 هزات أرضية ضعيفة بقوة أقل من 3.4 درجة خلال ال(24) ساعة الماضية.
 
وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن الهزات التي سجلت مساء أمس وحتى صباح اليوم الجمعة، توزعت بين هزتين في لواء الاسكندرون، الأولى غرب شمال غرب إدلب بـ 51 كيلومترا بقوة 2.9 درجة، والثانية بنفس الاتجاه عن إدلب بـ 48 كيلومترا بقوة 2.5 درجة.
 
وسجلت هزة شرق شمال شرق بيروت بـ 74 كيلومترا بقوة 1.7 درجة، وهزة غرب القنيطرة بـ 46 كيلومترا بقوة 2 درجة، وهزة وسط تركيا بقوة 3.3 درجة.

سوريا

الزلازل السورى

زلزال سوريا

اخبار سوريا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة