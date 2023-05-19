المركز السوري للزلازل: تسجيل 5 هزات أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة

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أعلن المركز السوري للزلازل، أن محطات الرصد سجلت 5 هزات أرضية ضعيفة بقوة أقل من 3.4 درجة خلال ال(24) ساعة الماضية.

وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن الهزات التي سجلت مساء أمس وحتى صباح اليوم الجمعة، توزعت بين هزتين في لواء الاسكندرون، الأولى غرب شمال غرب إدلب بـ 51 كيلومترا بقوة 2.9 درجة، والثانية بنفس الاتجاه عن إدلب بـ 48 كيلومترا بقوة 2.5 درجة.

وسجلت هزة شرق شمال شرق بيروت بـ 74 كيلومترا بقوة 1.7 درجة، وهزة غرب القنيطرة بـ 46 كيلومترا بقوة 2 درجة، وهزة وسط تركيا بقوة 3.3 درجة.