الكشف على 1710 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية منشأة شومان بالدقهلية

حيث تم توقيع الكشف على 1710 مريضاً. وضمت 10 عيادات منهم 4 عيادات متنقلة: ( 2 أطفال، تنظيم أسرة، أنف وأذن ) و6 عيادات 6 داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray
وقد جاء بيان القافلة كالتالى :
باطنة 243
أطفال 287
جراحة 145
أنف وأذن 192
رمد 200
جلدية 198
أسنان 191
نسا وتنظيم أسرة 234
كما تم إجراء عدد 302 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 102 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 142 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 81 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار قراراً 16 للعلاج على نفقة دولة.
ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة، على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 41 ندوة تثقيفية، و115 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.
يأتى ذلك بناءًا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.
الصيدليه وصرف العلاج
جانب من القافله الطبيه
جانب من صرف العلاج المجاني
صرف العلاج بالمجان
عياده الاسنان
عياده انف واذن متنقله
عياده متنقله
وحده طب الاسره
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