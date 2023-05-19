اليوم السابع
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الكشف على 1710 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية منشأة شومان بالدقهلية

الجمعة، 19 مايو 2023 03:46 م
الكشف على 1710 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية منشأة شومان بالدقهلية جانب من القافلة
الدقهلية :محمد الحبشي

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 وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومى الأحد والاثنين 17، 18 مايو 2023 فى قرية منشأة شومان مركز جمصة والتى تبعد عن مستشفى جمصة 22 كيلو وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

 

حيث تم توقيع الكشف على 1710 مريضاً. وضمت 10 عيادات منهم 4 عيادات متنقلة: ( 2 أطفال، تنظيم أسرة، أنف وأذن ) و6 عيادات 6 داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة  x ray

وقد جاء بيان القافلة كالتالى

باطنة  243

أطفال  287 

جراحة  145

أنف وأذن  192

رمد  200

جلدية  198

أسنان  191

نسا وتنظيم أسرة 234

 

كما تم إجراء عدد 302 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 102 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 142 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 81 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار قراراً 16 للعلاج على نفقة دولة.

 

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة، على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 41 ندوة تثقيفية، و115 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

 

يأتى ذلك بناءًا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

 

 
الصيدليه وصرف العلاج
الصيدليه وصرف العلاج

جانب من القافله الطبيه
جانب من القافله الطبيه

جانب من صرف العلاج المجاني
جانب من صرف العلاج المجاني

صرف العلاج بالمجان
صرف العلاج بالمجان

عياده الاسنان
عياده الاسنان

عياده انف واذن متنقله
عياده انف واذن متنقله

عياده متنقله
عياده متنقله

وحده طب الاسره
وحده طب الاسره

 

 


مديرية الصحة

صحة الدقهلية

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