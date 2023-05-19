القبض على المتهم بقتل شخص طعنا بالسكين أثناء مشاجرة فى روض الفرج

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث ،من القبض على شاب قتل صديقه طعنا بالسكين أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات فى منطقة روض الفرج وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، يفيد بتلقيه إشارة من أحد المستشفيات بوصل شاب جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام إثرها المتهم بطعن المجني عليه بطعنة نافذة بسلاح أبيض مطواة وفرّ هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.