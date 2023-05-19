العلامات الصامتة لمرض "كرون" وأثاره على الفم والعين والبشرة

كتبت إيناس البنا

داء كرون هو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية، يسبب التهاب الأنسجة في السبيل الهضمي، وهذا قد يؤدي إلى المغص والإسهال الشديد والإرهاق ونقص الوزن وسوء التغذية، وهو حالة تستمر مدى الحياة وتتسبب في التهاب أجزاء من الجهاز الهضمي.

تتمثل الأعراض لمرض كرون فى الجهاز الهضمي - مثل الإسهال وتقلصات المعدة - ولكن يعاني المرضى أيضًا من التعب وفقدان الوزن، ووفقا لموقع healthline" تشمل الأعراض الصامتة لمرض كرون التي يمكن اكتشافها كالتالي:

العينين

قد يتأثر بعض الأشخاص المصابين بداء كرون بالفعل بمشاكل في العين،الحالة الأكثر شيوعا هي التهاب الطبقة البيضاء الخارجية للعين، مما يجعلها حمراء، مؤلمة

البشرة



أكثر مشاكل الجلد شيوعا التي تصيب الأشخاص المصابين بداء كرون هي الحمامي العقدية، وهي التهاب طبقة الدهون تحت الجلد، تظهر على شكل انتفاخات حمراء وبنفسجية بارزة مؤلمة عند اللمس.

تتزامن العقدة الحمامية مع نشاط نوبات كرون ولكن يمكن أن تخف مع العلاج.

الفم

غالبا ما يصاب مرضى كرون بـ"الورم الحبيبي الفموي الوجهي" وهي حالة تتميز بتضخم مستمر للأنسجة الرخوة في الفم، الشفتين والمنطقة المحيطة بالفم من الوجه.

المفاصل



من المضاعفات الشائعة لداء كرون التهاب المفاصل، يكون أكثر شيوعا عندما يصيب داء كرون القولون.

ما هي الأعراض الشائعة لمرض كرون؟

تشمل الأعراض الشائعة تكرار الإسهال وآلام البطن والتشنجات - وعادة ما تكون أسوأ بعد تناول الطعام والإرهاق الشديد.

يعد فقدان الوزن غير المقصود والدم والمخاط في البراز من الأعراض الشائعة أيضًا، قد يعاني الأشخاص من أحد الأعراض المذكورة أعلاه فقط ، والتي تتراوح من خفيفة إلى شديدة، قد تكون هناك أيضًا أسابيع أو أشهر حيث تكون الأعراض خفيفة أو غير موجودة.

تشمل الأعراض الأقل شيوعًا ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالغثيان وآلام المفاصل وتورمها والتهاب وتهيج العينين وتقرحات الفم.

إذا كنت تعاني من الإسهال المستمر أو آلام البطن أو فقدان الوزن غير المبرر أو الدم في البراز ، فقم بزيارة طبيبك.