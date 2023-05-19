عمان (أ ش أ)

توجه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية لترؤس الوفد الأردنى المشارك فى القمة العربية بدورتها العادية الثانية والثلاثين، التى تبدأ أعمالها فى مدينة جدة اليوم.