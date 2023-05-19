جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني والأمير محمد بن سلمان، على هامش أعمال القمة العربية في جدة، بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم /الجمعة/.



وتناول اللقاء، العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل توطيدها في المجالات كافة.



وثمن العاهل الأردني جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في استضافة القمة، وحرصها المستمر على تعزيز منظومة العمل العربي المشترك ووحدة الصف.



وتطرق اللقاء إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وسبل التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.