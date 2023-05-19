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العاهل الأردنى: السلام الشامل لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

الجمعة، 19 مايو 2023 03:32 م
العاهل الأردنى: السلام الشامل لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ملك الأردن
كتبت ـ إيمان حنا

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أكد العاهل الأردني اللك عبدالله الثانى، في كلمته أمام القمة العربية بجدة، إن السلام العادل الشامل لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وحصول الفلسطينيين على حقوقهم.

أضاف، نرحب بعودة سوريا للجامعة العربية كخطوة مهمة للحل السياسى، ونثمن حرص السعودية على توثيق التعاون العربى.

وقد انطلقت، قبل قليل، الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة، بحضور الرئيس السيسى.

وحرص القادة العرب على التقاط صورة تذكارية، بعد أن استقبلهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وشهدت القمة عودة الرئيس السوري بشار الأسد بعد 12 عامًا.

وكان  المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمراراً لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك، وتوحيد الصف، لصالح الشعوب العربية كافة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن قمة جدة تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.

 

 

 


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