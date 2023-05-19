السيطرة على حريق فى شقة بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، على حريق شب فى شقة دور ثانى بشارع الجعيص أمام إدارة عثمان بمنشية الشهداء دائرة قسم ثان الإسماعيلية دون خسائر بشرية.
تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق فى شقة دور ثاني بشارع الجعيص دائرة قسم ثان الإسماعيلية.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان الحريق.
ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع فى السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.
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