السيطرة على حريق فى شقة بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

الإسماعيلية- صبرى غانم

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، على حريق شب فى شقة دور ثانى بشارع الجعيص أمام إدارة عثمان بمنشية الشهداء دائرة قسم ثان الإسماعيلية دون خسائر بشرية.