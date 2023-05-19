اليوم السابع
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الجمعة، 19 مايو 2023 02:01 م
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السكرتير العام المساعد لبنى سويف يتفقد الإجراءات الفنية المنفذة حيال هبوط جزئي بسمسطا

الجمعة، 19 مايو 2023 12:47 م
السكرتير العام المساعد لبنى سويف يتفقد الإجراءات الفنية المنفذة حيال هبوط جزئي بسمسطا جانب من الجولة
بنى سويف هانى فتحى

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أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبنى سويف  على  الإجراءات الفنية اللازمة على أرض الواقع، حيال حدوث هبوط أرضي جزئي بشارع 26 يوليو بمدينة سمسطا، وذلك في حضور :  نشأت معبد رئيس المدينة، والنائب حسام العمدة عضو مجلس النواب ،  ومسئولو الوحدة المحلية والطرق وشركات المرافق من الغاز الطبيعي ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.
 
وكانت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة قد تلقت" أمس"  إخطاراً بحدوث هبوط أرضي مفاجئ في جزء محدود بشارع 26 يوليو، وتنفيذا لتكليفات المحافظ د. محمد هاني غنيم ،  انتقل رئيس المدينة ونائباه إلى موقع البلاغ وتحت إشراف السكرتير العام المساعد ، حيث تم استدعاء مسئولي الطرق والمرافق بالمركز، ووضع كردون بحواجز حديدية وإشارات مرورية ، بمحيط الهبوط ، لمنع السير بمنطقة العمل، وقامت الأجهزة المعنية بسرعة معالجة وردم الهبوط.
 
واطمأن السكرتير العام المساعد للانتهاء من كافة الإجراءات الفنية بالشكل المطلوب، وعدم حدوث أي خسائر، وإعادة  الحركة المرورية  لطبيعتها أمام المواطنين والمركبات.
 
 

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