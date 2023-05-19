السكة الحديد تشغل قطار المصيف من القاهرة لمطروح الأسبوع المقبل.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

يقصد الآلاف من المصطافين مرسى مطروح سنويا للاستمتاع بجوها الرائع فى فصل الصيف، وبالتزامن مع بدء فصل الصيف تجهز هيئة السكة الحديد قطارات بخط القاهرة / مرسى مطروح"، لاستيعاب كثافات المصطافين على خط مطروح، وذلك فى إطار استعدادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية بمحافظة مرسى مطروح.

وأكدت مصادر بهيئة السكة الحديد، لـ" اليوم السابع" ، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن تشغيل قطار الصيف من القاهرة لمطروح والعكس، الأسبوع القادم لخدمة المصطافين المترددين على مرسى مطروح سنويا.

وكانت شغلت الهيئة العام الماضى " قطار 775 / 774 ، يقوم من مرسى مطروح الساعة 22.00 ويصل القاهرة الساعة 05.15 اليوم التالى ويستمر تشغيله يومياً، كما تم تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة، يقوم من مرسى مطروح الساعة 16.25 ويصل القاهرة الساعة 23.40 ويستمر تشغيله يومياً، وتم تشغيل قطار 773 / 772 ويقوم من القاهرة يوميا، الساعة 23.35 ويصل مرسى مطروح الساعة 07.00 اليوم التالى ويستمر تشغيله يومياً بالتركيب التالى [ 4 عربات نوم + 1 عربة أولى مكيفة أسبانى + 1 عربة بوفيه ثانية مكيفة أسبانى + 4 عربات ثانية مكيفة أسبانى + 1 عربة قوى ]، وكذلك تم تشغيل قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة على أن يقوم من القاهرة الساعة 05.50 ويصل مرسى مطروح الساعة 13.40 ويستمر تشغيله يوميا ً بتركيب [ 1 عربة قوى + 5 عربات ثالثة مكيفة + 1 عربة ( وقاية ) ].