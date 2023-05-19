إيمان حنا

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية لاقتحام المسجد الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء من الكنيست، تحت حراسة من الأمن الإسرائيلي. وفق بيان للخارجية.

وأكدت الوزارة رفض المملكة القاطع لمثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وكان المستشار الإعلامي لمُحافظ القدس معروف الرفاعي، قد أكد إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت رفع أذان المغرب في المسجد الأقصى المبارك، وذلك بالتزامن مع مسيرة الأعلام الاستفزازية في البلدة القديمة بالقدس واعتداء المستوطنين على الفلسطينيين وإجبار شرطة الاحتلال التجار على غلق متاجرهم.