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السعودية تتسلم رئاسة القمة العربية الـ32 من الجزائر

الجمعة، 19 مايو 2023 03:07 م
السعودية تتسلم رئاسة القمة العربية الـ32 من الجزائر ولى العهد السعودى
إيمان حنا

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تسلم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، اليوم الجمعة، رئاسة القمة العربية الـ 32 ، من رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن .
 
وكان رؤساء الدول والوفود العربية وضيوف الشرف، قد شرعوا في الوصول منذ أمس الخميس إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في قمة جدة .

وأكد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، خلال رئاسته لأعمال القمة العربية في دورتها الـ32 المنعقدة في جدة، الجمعة في جدة، بأنه لن نسمح أن تتحول منطقتنا ميدانا للصراعات ويكفينا سنوات من الصراع عانت منها شعوبنا .

ورحب بمشاركة الرئيس الأوكرانى قائلا: نرحب بكم في بلدكم الثانى، نرحب بضيف القمة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنيسكى ، ونأمل أن تكلل جهودنا بالنجاح ، كما رحب ولى العهد السعودى بحضور الرئيس السورى للقمة. 

 


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