السعودية تتسلم رئاسة القمة العربية الـ32 من الجزائر

إيمان حنا

تسلم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، اليوم الجمعة، رئاسة القمة العربية الـ 32 ، من رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن .

وكان رؤساء الدول والوفود العربية وضيوف الشرف، قد شرعوا في الوصول منذ أمس الخميس إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في قمة جدة .