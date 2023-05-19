الرئيس السيسي يلتقى ولى العهد السعودى بمدينة جدة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك على هامش القمة العربية المنعقدة بمدينة جدة.
الرئيس السيسي يلتقى ولى العهد السعودى بمدينة جدةالجمعة، 19 مايو 2023 05:36 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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