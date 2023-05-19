اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مايو 2023 06:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يلتقى ولى العهد السعودى بمدينة جدة

الجمعة، 19 مايو 2023 05:36 م
الرئيس السيسي يلتقى ولى العهد السعودى بمدينة جدة الرئيس عبد الفتاح السيسى
جدة- محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك على هامش القمة العربية المنعقدة بمدينة جدة.

القمة العربية

القمة العربية 2023

القمة العربية الطارئة

القمة العربية فى السعودية

القمة العربية فى جدة

الدول المشاركة في القمة العربية

القمة العربية 32

القمة العربية اليوم

القمة العربية السعودية

أزمة السودان

الرئيس السورى

الحرب الروسية الأوكرانية

الرئيس الأوكرانى

بشار الأسد

مشاركة سوريا في القمة العربية

قمة جدة

أزمة اليمن

الرئيس السيسي

مصر

السعودية

محمد بن سلمان

قمة جدة 2023

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس محمود عباس خلال كلمته بالقمة العربية فى جدة: الشعب الفلسطينى لا زال يعانى.. وإسرائيل تتنكر للقرارات الدولية والأممية.. وسنواصل مسيرتنا النضالية لمواجهة القهر والعدوان الإسرائيلى

الجمعة، 19 مايو 2023 04:27 م

نص كلمة الرئيس السيسي أمام قمة مجلس جامعة الدول العربية بجدة

الجمعة، 19 مايو 2023 04:15 م

الرئيس السيسي أمام القمة العربية فى جدة: مصر ستدعم بكل الصدق والإخلاص جميع الجهود الحقيقية لتفعيل الدور العربى.. والحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها فرض عين وضرورة حياة لمسـتقبل الشـعوب ومقدراتها

الجمعة، 19 مايو 2023 04:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة