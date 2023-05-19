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الرئيس السيسي يلتقى "ميقاتى" ويؤكد أهمية إعلاء المصالح العليا للشعب اللبنانى

الجمعة، 19 مايو 2023 11:30 ص
الرئيس السيسي يلتقى "ميقاتى" ويؤكد أهمية إعلاء المصالح العليا للشعب اللبنانى الرئيس عبد الفتاح السيسى
جدة - محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، معرباً عن خالص التمنيات بالنجاح في إدارة عمل الحكومة اللبنانية خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخ لبنان، بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني في تحقيق المزيد من التقدم والأمن والاستقرار، ويساعد على تخطي الأزمات التي تواجه لبنان وإجراء الإصلاحات اللازمة لتجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة، مؤكداً أهمية إعلاء المصالح العليا للشعب اللبناني.
 
من جانبه؛ ثمن "ميقاتي" العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط الدولتين الشقيقتين، معرباً عن تقدير بلاده لمصر كركيزة أساسية فى دعم وحفظ الاستقرار بلبنان والمنطقة العربية ككل، ومشيداً بالتجربة المصرية التي تعزز من أولويات النجاح التنموي، والتي تعد نموذجاً يحتذى به في دول المنطقة. 
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا العربية.

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