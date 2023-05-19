اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مايو 2023 03:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد القمة العربية بجدة

الجمعة، 19 مايو 2023 02:02 م
الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد القمة العربية بجدة الرئيس السيسى
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد القمة العربية، وكان في استقباله الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وتحتضن مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، بحضور قادة وزعماء الدول العربية، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

تعقد القمة للمرة الأولى منذ 12 عاما بمشاركة الرئيس السورى بشار الأسد الذى وصل أمس إلى مدينة جدة.

تأتي القمة في ظل متغيرات جيوسياسية بالمنطقة العربية، وفى مساعٍ من قادة دول المنطقة إلى تصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية ابتداء من القضية الفلسطينية مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وباقى الملفات كاليمن وليبيا ولبنان.

 


القمة العربية

القمة العربية 2023

القمة العربية الطارئة

القمة العربية فى السعودية

القمة العربية فى جدة

الدول المشاركة في القمة العربية

القمة العربية 32

القمة العربية اليوم

القمة العربية السعودية

أزمة السودان

الرئيس السورى

الحرب الروسية الأوكرانية

الرئيس الأوكرانى

بشار الأسد

مشاركة سوريا في القمة العربية

قمة جدة

أزمة اليمن

الرئيس السيسي

مصر

السعودية

محمد بن سلمان

قمة جدة 2023

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة