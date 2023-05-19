الرئيس السيسي يستهل كلمته بالقمة العربية بشكر الملك سلمان وولى العهد السعودى والرئيس الجزائرى

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى- فى كلمته أمام الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة- بالشكر لخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ورئيس الجزائر في سبيل دعم العمل العربي المشترك خلال رئاسة الجزائر للدورة الماضية للقمة العربية.
الرئيس السيسي يستهل كلمته بالقمة العربية بشكر الملك سلمان وولى العهد السعودى والرئيس الجزائرىالجمعة، 19 مايو 2023 03:32 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
انطلاق القمة العربية فى جدة بمشاركة الرئيس السيسيالجمعة، 19 مايو 2023 02:29 م
محمد الجالى: القمة العربية تشهد زخما كبيرا بعد عودة سوريا للجامعة العربيةالجمعة، 19 مايو 2023 01:42 م
شاشة "القاهرة الإخبارية" تزين المركز الصحفى للإعلاميين بمدينة جدةالجمعة، 19 مايو 2023 11:35 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة