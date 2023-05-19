الرئيس السيسي: المنطقة تمر بظروف قاسية والحفاظ على المؤسسات الوطنية أمر ضرورى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى- فى كلمته أمام الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة-أن المنطقة تمر بظروف قاسية تهدد الحاضر والمستقبل، مشيرًا إلى أن الحفاظ على المؤسسات الوطنية أمر ضروري وحيوى.
الرئيس السيسي: المنطقة تمر بظروف قاسية والحفاظ على المؤسسات الوطنية أمر ضرورىالجمعة، 19 مايو 2023 03:36 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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