الرئيس التونسى: الحق الفلسطينى لن يسقط بالتقادم

إيمان حنا

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية، وأن الحق الفلسطيني لن يسقط بالتقادم، وفق"واس".

جاء خلال لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد على هامش مشاركته بأعمال القمة العربية الـ 32 في جدة، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث بحثا علاقات التعاون القائمة بين البلدين، وأهمية تعزيز فرص وآليات التشاور والتنسيق الثنائي.

وعلى صعيد متصل، كان محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في العراق، وصل إلى جدة، اليوم الجمعة، للمشاركة في القمة العربية الـ32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية. وفق"عكاظ".

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية العراقية، عبدالعزيز بن خالد الشمري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

وكان قد وصل الأمير رشيد بن الحسن إلى مدينة جدة بالسعودية، لترؤس وفد المغرب في القمة العربية الـ32 المقررة اليوم. وكان في استقبال الأمير رشيد لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية العراقية عبدالعزيز بن خالد الشمري.