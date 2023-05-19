اليوم السابع
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الرئيس الإندونيسى: مستعدون للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

الجمعة، 19 مايو 2023 08:01 م
الرئيس الإندونيسى: مستعدون للوساطة بين روسيا وأوكرانيا جوكو ويدودو
كتب محمد جمال

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أكد الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، استعداد بلاده للعمل كوسيط بين موسكو وكييف لتجنب المزيد من التصعيد للنزاع فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن عقوبات الغرب غير فعالة ولا تساهم فى الحوار.

ونقلت صحيفة "أساهي" اليابانية عن ويدودو قوله: "النزاع فى أوكرانيا مستمر منذ عام، والعقوبات لم تكن فعالة بما يكفى لإيقافه. الحوار مهم للغاية ويجب الحفاظ عليه. موقف إندونيسيا المحايد يعنى أنها لم توافق على العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الولايات المتحدة والحلفاء الغربيون ضد روسيا".

 

وأضاف الرئيس الإندونيسى أن بلاده "مستعدة لتكون بمثابة وسيط بين روسيا وأوكرانيا". وأوضح ويدودو أن "إندونيسيا مستعدة للقيام بدورها للتغلب على الخلافات.. يجب تحقيق السلام فى أسرع وقت ممكن، لأن الناس فى النهاية يصبحون ضحايا".

 

وفى نوفمبر 2022، خلال قمة مجموعة العشرين فى بالي، حاولت إندونيسيا، وكذلك الرئيس ويدودو شخصيا، تخفيف حدة خطاب الدول الغربية بشأن روسيا.

 

وكان ويدودو أول زعيم للبلاد يزور كلا من روسيا وأوكرانيا الصيف الماضي، فى محاولة لإقامة حوار بين البلدين. وفى وقت لاحق، أكدت إندونيسيا مرارا موقفها المحايد واستعدادها للاستماع إلى طرفى النزاع.

 


جوكو ويدودو

روسيا

أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية



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