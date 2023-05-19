اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مايو 2023 01:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس الأوكرانى يصل جدة لحضور القمة العربية..فيديو

الجمعة، 19 مايو 2023 12:56 م
الرئيس الأوكرانى يصل جدة لحضور القمة العربية..فيديو الرئيس الأوكرانى
كتبت ـ إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إلى جدة بطائرة فرنسية أقلعت من بولندا. وفق "العربية" .

عاجل 🔴

وكانت مصادر قد أكدت صباح اليوم، أن الرئيس الأوكراني غادر في طريقه لحضور القمة العربية في السعودية. وقالت المصادر إن زيلينسكي سيسافر بعد ذلك إلى اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما باليابان على متن طائرة حكومية فرنسية.

وقال أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، على التلفزيون الوطني، إن زيلينسكي سيحضر القمة، مضيفا : "كنا على يقين من أن رئيسنا سيكون حيث تحتاجه أوكرانيا، في أي جزء من العالم، لحل قضية استقرار بلادنا. ستكون هناك مسائل مهمة يتم تحديدها هناك، لذا فإن الوجود المادي هو أمر حاسم للدفاع عن مصالحنا".

وتنطلق، اليوم الجمعة، في جدة القمة ال32 ، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة، ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية.

 


القمة العربية

القمة العربية 2023

القمة العربية الطارئة

القمة العربية فى السعودية

القمة العربية فى جدة

الدول المشاركة في القمة العربية

القمة العربية 32

القمة العربية اليوم

القمة العربية السعودية

أزمة السودان

الرئيس السورى

الحرب الروسية الأوكرانية

الرئيس الأوكرانى

بشار الأسد

مشاركة سوريا في القمة العربية

قمة جدة

أزمة اليمن

الرئيس السيسي

مصر

السعودية

محمد بن سلمان

قمة جدة 2023

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

أمير قطر يصل جدة للمشاركة فى القمة العربية

الجمعة، 19 مايو 2023 12:49 م

الأمير رشيد يصل إلى جدة لترؤس وفد المغرب في القمة العربية

الجمعة، 19 مايو 2023 12:43 م

جدة تستضيف قادة العرب في مقدمتهم الرئيس السيسى.. القمة العربية تنعقد اليوم وسط آمال وتحديات.. عودة سوريا تدشن مرحلة جديدة بمسار العلاقات العربيةـ العربية.. ومشاركة الأسد وزيلينسكى أبرز ملامح القمة الـ32

الجمعة، 19 مايو 2023 12:30 م

أحمد الطاهري: حالة من الزخم السياسى تعيشها جدة قبل انطلاق القمة العربية

الجمعة، 19 مايو 2023 12:14 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة