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الرئيس الأسد يلتقى الرئيس التونسى فى جدة.. ويؤكد: نقف معاً ضد التيار الظلامى

الجمعة، 19 مايو 2023 01:32 م
الرئيس الأسد يلتقى الرئيس التونسى فى جدة.. ويؤكد: نقف معاً ضد التيار الظلامى بشار الأسد
كتبت ـ إيمان حنا

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بحث الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مع الرئيس التونسي قيس سعيّد على هامش مشاركته في القمة العربية التي تبدأ أعمالها اليوم في جدة السعودية، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" .
 
رحب الأسد خلال اللقاء بعودة العلاقات الطبيعية والتاريخية بين سوريا وتونس، منوهاً بضرورة تعزيز هذه العلاقات ليس فقط على المستوى السياسي والاقتصادي فقط، وإنما على المستوى الثقافي والفكري والشعبي، مشيراً إلى أنه أمام المسؤولين والسفراء في الدولتين الكثير من العمل من أجل وضع خطة مشتركة للتحرك على الساحة العربية والدولية أيضاً.
 
وأكد الرئيس الأسد، أن سوريا وتونس تقفان معاً ضد التيار الظلامي، لأنهما تتشاركان في قضية هي قضية الفكر والوعي والانتماء، وهذا ما يتم استهدافه من قبل الخارج، معتبراً أن العرب أبناء أمة واحدة يجمعهم انتماء واحد الأمر الذي تفتقده الشعوب الأخرى.
 
من جهته، قال الرئيس التونسي خلال اللقاء، "أنتم أشقاؤنا وما يؤذيكم يؤذينا، فسوريا هي بلدنا وكان هناك الكثير من التونسيين الذين لجؤوا إلى سورية خلال فترة الاستعمار الفرنسي وكانت علاقات سورية دائماً ممتازة مع المغرب العربي".
 
وعبر عن ارتياح تونس الكبير لما حققته سوريا في حربها ضد الإرهاب ومنع التدخل الخارجي، وقال: إن الهدف كان تقسيم سوريا إلى كيانات ولكن الشعب السوري لم يقبل أبداً أن يتم التدخل في شؤونه وأثبت أنه هو الوحيد الذي يحسم أمره.

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