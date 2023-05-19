الداخلية توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمبادرة "كلنا واحد".. فيديو

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

واصلت وزارة الداخلية فاعليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في كافة السلاسل والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية والموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.