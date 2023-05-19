اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مايو 2023 05:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الداخلية توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمبادرة "كلنا واحد".. فيديو

الجمعة، 19 مايو 2023 03:50 م
الداخلية توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمبادرة "كلنا واحد".. فيديو ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت وزارة الداخلية فاعليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في كافة السلاسل والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية والموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
 
 
 

الداخلية

اسعار مخفضة

سلع

المواطنين

كلنا واحد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة