الداخلية تلاحق تجار المخدرات فى القاهرة بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط (سائق - مقيم بمحافظة الشرقية) حال إستقلاله سيارة قيادته بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزته (عدد 17 كيس من مخدر الحشيش وزنوا 1,700 كيلو جرام).وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وعُثر بحوزته على (عدد 13 كيس من مخدر الحشيش وزنوا 1,300 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.