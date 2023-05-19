اليوم السابع
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الداخلية تكشف حقيقة تغيب طالبة عن منزل أسرتها بالدقهلية

الجمعة، 19 مايو 2023 12:47 م
الداخلية تكشف حقيقة تغيب طالبة عن منزل أسرتها بالدقهلية وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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عقب رصد تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية متضمناً تغيب فتاة عن منزلها بالدقهلية ومطالبة أهليتها بالمساعدة فى العثور عليها.
 
بالفحص تبين عدم تحرير ثمة محاضر فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المعنية بالخبر وتبين أنها (طالبة - مقيمة بمحافظة الدقهلية)، وبسؤال (والدتها - مقيمة بذات العنوان) قررت أن كريمتها متواجدة حالياً برفقتها بالمنزل، وأضافت بقيام كريمتها بتاريخ 6 الجارى بالتوجه لأداء الإمتحان وعقب ذلك توجهت لأحد أقاربهم بمدينة المنصورة دون علمها وعادت بذات اليوم ولم تقم بتحرير ثمة محاضر وبسؤال الفتاة أيدت ذلك.. كما تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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